الصين تدعو إلى تحقيق حاجز مناعي عالمي لمواجهة سلالة دلتا المتحورة من كورونا

دعت الصين إلى ضرورة التوزيع العادل والمنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسهيل الوصول إليها على مستوى العالم؛ لتحقيق حاجز مناعي عالمي لمواجهة كافة المتحورات خاصة متحورة دلتا.



وأوضحت الصين، أنه تم تسجيل متحور دلتا شديد العدوى في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم؛ الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لمكافحة الوباء عالميا، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لبناء حاجز مناعي عالمي من خلال التطعيم الشامل، وفقا لوكالة الأنباء الصينية.



وأشارت أحدث البيانات إلى أنه على الرغم من العرض المحدود والطلب المحلي الهائل، قدمت الصين أكثر من 350 مليون جرعة من لقاحات (كوفيد-19) للمجتمع الدولي، بما في ذلك تقديم مساعدات لأكثر من 80 دولة نامية ودفعات تم تصديرها إلى أكثر من 40 دولة، كما تعهدت الصين بتقديم الدفعة الأولى مكونة من 10 ملايين جرعة لمرفق (كوفاكس)، وهي مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات.



كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن متحور دلتا، الذي اكتشف لأول مرة في الهند، هو أسرع سلالات فيروس كورونا وأكثرها خطورة حتى الآن، وسيصيب الأشخاص الأكثر ضعفا.