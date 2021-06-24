أطلقت مجموعة الفطيم للرعاية الصحية بالإمارات خدمة "الطبيب الذكي" المبتكرة لتوفير حلول صحية رقمية للمرضى، وربط المرضى بالأطباء وخبراء الرعاية الصحية المتقدمة عبر التطبيقات الذكية.

وأوضحت المجموعة، على هامش معرض الصحة العربي اليوم الخميس، أن الخدمة الجديدة تجمع بين التفاعل البشري والرقمي لتعزيز فعالية خدمات الرعاية الطبية، وتقديم علاجات أكثر تخصيصاً ودقةً في تشخيص الأمراض عبر الأطباء الاختصاصيين وخدمة توصيل الأدوية وإدارة الأمراض المزمنة، وتقديم رعاية متواصلة في العيادة وعن بُعد.

وأضافت أن خدمة الطبيب الذكي تتيح القدرة على فحص المرضى عن بُعد للارتقاء بجودة الرعاية الصحية للمرضى، سواءً كانوا في المنزل أو مقر العمل، حيث يتم إرسال جهاز تواصل إلى المريض قبل الاستشارة، ليقوم الطبيب المعالج من عيادته بإجراء فحص شامل للمؤشرات الحيوية، وللصدر والعين والأذن، وتخطيط كهربائي شامل للقلب، وغيرها عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الذكية.

من جانب آخر، منحت مؤسسة آسيا للرعاية الصحية، مجموعة الفطيم للرعاية الصحية بالإمارات ثلاث جوائز، جائزة آسيا للرعاية الصحية للتميز عن المسؤولية المجتمعية عن قطاع الرعاية الصحية في دولة الامارات، وأفضل مستشفى ميداني، وأفضل أداء في ادارة والتعامل مع المصابين بفيروس كورونا عن العام 2020.

وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف، المدير العام للمجموعة إن "الفطيم للرعاية الصحية" نالت الجائزة لاستجابتها السريعة في تأمين أول مستشفى ميداني في دبي لرعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في شهر مارس من العام الماضي، وافتتاح أول مركز لفحص كورونا عبر المركبة في إمارة دبي في مارس 2020 أيضاً، وتقديم الرعاية الصحية الفائقة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفى الميداني خلال ذروة الجائحة.