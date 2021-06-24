وكيل تعليم المنيا: الامتحانا التجريبية تسير بشكل منتظم و25 لجنة لطلاب المنازل

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة تسير بشكل منتظم، وأن الصفحة الرسمية للمديرية نشرت الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة في مواد الكيمياء والفيزياء باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، والذي أتاحته الوزارة، إضافة إلى مادتي علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، عبر موقعها الرسمي حيث يمكن للطلاب الاطلاع على الامتحان التجريبي للطلاع عليه والتدريب والتعرف على شكل الأسئلة.

وأضاف وكيل تعليم المنيا، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الامتحان موجود للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها وكذلك الإجابات، موضحًا أن الطلاب يؤدون الامتحان من المنزل على التابلت.

وأدى الطلاب يوم الإثنين 21 يونيو الجاري طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا، والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، وغدا الجمعة الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية.

كما يؤدي الطلاب بعد غد السبت، اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل، والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والإثنين 28 يونيو اللغة العربية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان هدف أيضا لاختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.

كما يعطي ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

وقال الرشيدي، إنه تم أمس الأربعاء، عقد الامتحان التجريبي الثالث للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة الحساب اللوحي للمواد (أحياء - الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"- التاريخ).

واستقبلت مدرسة كفر المنصورة للثانوي العام، اليوم الخميس، مدرسة السلام الثانوية بنين، وتله الثانوية بنين، والبرجاية الثانوية بنين، وبني أحمد الغربية بنين، وصفى الدين أبو شناف الثانوية بنين، والاتحاد الثانوية بنين، والثانوية الجديدة بنين والعسكرية الرياضية بالمنيا الجديدة.

وأكدت حنان محمد احمد ، مدير ادارة المدرسة، أنه تم عمل 25 لجنة لعقد الإمتحانات وإستيعاب الطلاب.

وأشاد مدير إدارة التعليم الإعدادي والثانوي بالإدارة بحُسن سير اللجنة، وانتظامها والأخذ فى الاعتبار كل التدابير والإجراءات الاحترازية.