حزب البديل المعارض: ميركل قسمت ألمانيا بشكل عميق

استغل حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض البيان الحكومي المتوقع، أن يكون الأخير للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للقيام بمحاسبة عامة لها.

وقالت رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المعارض أليس فايدل، اليوم الخميس بالبرلمان الألماني، إن ميركل اتخذت خلال الـ16 عاما التي قضتها بصفتها مستشارة، قرارات خاطئة "قسمت البلاد بشكل عميق وألحقت أضرارا وخيمة تتجاوز سنوات وعقودا".

وتابعت فايدل قائلة إنه من الخطأ تمديد ما يسمى باتفاق الهجرة مع تركيا الذي جعل الاتحاد الأوروبي محل ابتزاز؛ لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكنه فتح وإغلاق "أقفال الهجرة" بحسب تقديره الخاص.

وجدد الحزب اليميني المعارض انتقادته الشديدة للإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وقالت فايدل إن دولا أخرى -مثل سويسرا والسويد- مرت بالوباء بشكل أفضل، وأضافت أنه تم سلب فرص الدراسة من كثير من الأطفال في ألمانيا بسبب إغلاق المدارس.