اليابان تحتج على التدريبات العسكرية الروسية في الجزر المتنازع عليها

أكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، إن بلاده قدمت احتجاجا إلى روسيا بشأن تدريبات عسكرية في جزيرتين تسيطر عليهما (موسكو) وتطالب بهما (طوكيو) قبالة هوكايدو.

وقال كاتسونوبو كاتو، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الخميس: "لقد قدمنا احتجاجا من خلال قناة دبلوماسية على أن التسلح في الجزر الشمالية الأربع، بما في ذلك مثل هذه التدريبات لا يتماشى مع موقف بلادنا بشأن الجزر وهو غير مقبول".

وبدأت التدريبات التي تستغرق 5 أيام أمس الأربعاء في جزيرتي إيتوروفو وكوناشيري المتنازع عليهما وكذلك جزيرة سخالين وفي بحر اليابان.