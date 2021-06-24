تراجع مفاجئ لمبيعات المساكن الجديدة في أمريكا

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء تراجعا غير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي في ظل ارتفاع الأسعار واتجاه شركات التشييد نحو تكوين مخزون جديد من الوحدات لديها.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية تراجعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 9ر5% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 769 ألف مسكن سنويا، مقابل 817 ألف مسكن سنويا خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون وصول المبيعات إلى ما يعادل 865 ألف مسكن سنويا.

وأشارت بلومبرج إلى أن حدوث اختناقات في إمدادات مواد البناء المستوردة من الخارج وارتفاع أسعارها، حد من نشاط البناء مما ساهم في الارتفاع الصاروخي لأسعار المساكن في الولايات المتحدة مع نقص المعروض في الأسواق.

في الوقت نفسه وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المعروضة للبيع خلال مايو الماضي إلى 330 ألف وحدة وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2019، ويكفي لتلبية الطلب لمدة 1ر5 شهرا، في حين كان المطروح خلال ابريل الماضي يكفي لتغطية الطلب لمدة 6ر4 شهرا.

وارتفع متوسط سعر المساكن الجديدة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قدره 4ر374 ألف دولار للوحدة السكنية. كما تراجع عدد طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري بشدة منذ يناير الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ الطلب على المساكن.