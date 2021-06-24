الاستخبارات الروسية: القوات الغربية لم تحقق المصالحة الوطنية في أفغانستان قبل انسحابها

انتقد مدير جهاز الاستخبارات الروسية، سيرجي ناريشكين، قرار انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان بدون تنفيذ مهام المصالحة الوطنية في تلك البلاد.

وقال ناريشكين، في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، إن "العسكريين الغربيين غادروا أفغانستان دون تنفيذ مهام تحقيق المصالحة المدنية وضمان الأمن في أفغانستان"، متسائلا في الوقت ذاته "من ولماذا كان يحتاج إلى 20 عاما من الحرب غير المثمرة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص؟".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، أن تدهور الوضع في أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي سيسهم في نمو الإرهاب في البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر في شهر أبريل الماضي سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، قبل اتخاذ القرار حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من انسحاب كافة القوات من أفغانستان.

وأوصى بالإبقاء على نحو 2500 جندي أمريكي، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية، لمحاولة ترسيخ اتفاق سلام بين الأطراف المتصارعة في البلاد، لكن بايدن اتخذ قراره، في حين أكد البيت الأبيض أن إبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان لم يعد خيارا مطروحا منذ بداية تنفيذ الانسحاب، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تنسحب تدريجيا من أفغانستان، بشكل يضمن سلامة القوات الأمريكية ويضمن استمرار الاستقرار هناك.