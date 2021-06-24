 السبت.. إطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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السبت.. إطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 2:25 م | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 2:25 م

أكد الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه سيتم إطلاق برنامج الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم السبت القادم، وتستمر الحملة لمدة شهر على مستوى المراكز الإدارية الخمس.

وقال إنه تم تشكيل الفرق البيطرية لتنفيذ حملات تحصين الماشية على مستوى القرى والمدن من خلال وضع جدول زمني لتنفيذ الحملة بمراكز الخارجة والداخلة، وبلاط وباريس والفرافرة لضمان حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والسعي الدائم لضمان تحقيق المربين، وأصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى عوائد إقتصادية مرتفعة.

وأشار إلى أنه تم توفير كميات من الأمصال والأدوية اللازمة لتحصين الماشية خلال الحملة من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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