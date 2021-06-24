الكشف على 1385 مواطن في قافلة طبية مجانية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية، في قرية المحمدية التابعة لمركز كفر سعد، خلال يومي الأربعاء والخميس، ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1385 مواطن، بالإضافة إلى تحويل 38 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات 16 قرار علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 721 تحليلًا معمليًا، و46 أشعةالعادية، و37 موجات صوتية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.