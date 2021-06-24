أكاديمي فرنسي: جرعتان من لقاحات كورونا كافية للحماية من متغير دلتا

أكد البروفيسور جيرار دوبوا، أستاذ الصحة العامة وعضو الأكاديمية الطبية الفرنسية، أنه مع وجود جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) فإن المواطنين محميين جيدا من متغير دلتا.

وقال البروفيسور "دوبوا"، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها اليوم الخميس، إن النبأ السيئ هو أنه لم يتم تطعيم عدد كبير من المواطنين في فرنسا حيث أنه منذ بدء حملة التطعيم في البلاد، تلقى ثلث السكان فقط اللقاح - أي 31.8% من البالغين - حقنتين من اللقاح واصفا هذا العدد بأنه غير كاف.

وأضاف أنه مع السلالة الأصلية لـ"كوفيد-19"، كان ذلك كافيا لوقف الوباء، لكن متغير دلتا يعد أكثر عدوى ويجب حماية من 70 إلى 90% من السكان كي يكون لديهم أجساما مضادة لـ"كوفيد-19" إما بعد تلقي جرعتين من اللقاحات أو بجرعة واحدة للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس.

وأفاد بأنه لا تزال اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19" التي طورتها "استرازينيكا" وتحالف – "فايزر بيونتيك" فعالة ضد متغير دلتا، موضحا أنه بعد مرور أسبوعين من أخذ الجرعة الثانية، سيكون لقاح "فايزر وبيونتيك" فعالا بنسبة 88% ضد أعراض "كوفيد-19" الناجم عن متغير دلتا، كما تم تقييم أداء لقاح "أسترازينيكا" بنسبة 66%.

وكانت السلطات الفرنسية قررت تقليص المدة الزمنية بين جرعتي لقاح "فافايزر-بيونتيك" و"موديرنا" إلى ثلاثة أسابيع اعتبارا من 16 يونيو الجاري مقابل 5 أسابيع على الأقل لمواجهة التطور السريع لمتغير دلتا.