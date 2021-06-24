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انتهت مباريات دور المجموعات مساء الأربعاء، من منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسيشهد دور الـ16 مواجهات نارية يأتي على رأسها مواجهة إنجلترا مع ألمانيا وأيضا مواجهة البرتغال ضد بلجيكا.

وصعد لدور الـ16 كل من: ويلز، الدنمارك، إيطاليا، النمسا، هولندا، التشيك، البرتغال، بلجيكا، إسبانيا، كرواتيا، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، إنجلترا، أوكرانيا، السويد.

ونستعرض لكم في السطور التالية مباريات دور الـ16 ومواعيدها أيضا..

السبت 26 يونيو مواجهات أول أيام دور الـ16: ويلز × الدنمارك (6 مساءً)، إيطاليا × النمسا (9 مساءً)

الأحد 27 يونيو مواجهات ثانٍ أيام دور الـ16: هولندا × التشيك (6 مساءً)، البرتغال × بلجيكا (9 مساءً)

الإثنين 28 يونيو مواجهات ثالث أيام دور الـ16: إسبانيا × كرواتيا (6 مساءً)، فرنسا × سويسرا (9 مساءً)

الثلاثاء 29 يونيو مواجهات رابع أيام دور الـ16: ألمانيا × إنجلترا (6 مساءً)، أوكرانيا × السويد (9 مساءً)

وإليكم جدول توضيحي لمواجهات دور الـ16 ودور الـ8 وحتى النهائي..