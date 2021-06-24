 سنغافورة تتطلع للتعايش مع كورونا كالإنفلونزا - بوابة الشروق
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سنغافورة تتطلع للتعايش مع كورونا كالإنفلونزا

بانكوك - د ب أ
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 12:03 م | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 12:03 م

قالت حكومة سنغافورة، اليوم الخميس، إنه يتعين أن يصبح من الممكن "التعايش بشكل طبيعي" مع مرض "كوفيد -19" الناجم عن فيروس كورونا، متوقعة أن يتحول إلى مرض مستوطن مثل الإنفلونزا.

 

وأعلن الوزراء الثلاثة المسؤولون عن تعامل الحكومة مع فيروس كورونا "خطة واسعة" لـ "تحويل الجائحة إلى أمر أقل تهديدا".

 

وحدد وزير التجارة جان كيم يونج، ووزير المالية لورانس وونج، ووزير الصحة أونج يي كونج، الإنفلونزا كمثال، وقالوا: "يمكننا العمل من أجل تحقيق نتيجة مماثلة لكوفيدـ19".

 

وكتب الوزراء في صحيفة "ذا ستريتس تايمز": "الناس يتعايشون معها.. ويواصلون أنشطتهم اليومية حتى خلال موسم الإنفلونزا، ويتخذون احتياطات بسيطة أو يتلقون لقاح الإنفلونزا السنوي."

 

ويأمل الوزراء في أن يتم تطعيم ثلثي سكان سنغافورة، البالغ عددهم 5.7 مليون شخص، بشكل كامل ضد كورونا بحلول 9 أغسطس، وهو يوم عطلة وطنية في سنغافورة.

 

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى ما يقرب من 62500، تم تسجيل معظمها العام الماضي.

 

وسجلت سنغافورة واحدة من أدنى معدلات الوفيات بكورونا حول العالم، حيث سجلت 35 حالة وفاة فقط.

 


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