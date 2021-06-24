وزيرة التضامن: مد مظلة الوزارة لتشمل فئات أكثر من الشعب المصري

قالت وزير التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج، إن هناك إعادة تنظيم لمهام الوزارة ومد مظلتها لتشمل فئات أكثر من الشعب المصري.

وأضافت القباج في مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن مبادرة حياة كريمة تشمل مناحي مختلفة وليس فقط تطور القرى المصرية ولكن لها جوانب أخرى ثقافية وتوفير فرص عمل والتي من شأنها في النهاية تحسين مستوى معيشة المواطن في هذه القرى، موضحة أن من ضمن أهداف المبادرة أيضا احترام الاختلاف وحقوق المرأة وكل ملفات التنمية، وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل منفردة وتعمل بالتعاون مع مختلف الوزارات، لافتة إلى أن الدولة تتحدث بالأرقام دائما من خلال خطة واضحة المعالم خاصة في ملف الدعم ومبادرة تكافل وكرامة.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن الدولة المتقدمة تنوع في خدماتها ومصادر الدخل بها، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية لها دور هام ويساعد في تقديم الخدمات لمستحقيها.

وقالت وزيرة التضامين الاجتماعي "إننا في حاجة لدراسة كيف ننمي موارد الوزارة، وإن الجمعيات الأهلية قدمت العديد من الأدوار الهامة في المواقف الصعبة وجائحة كورونا دليل على هذا الأمر".