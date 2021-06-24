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عرض برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد اقتحام فيل جائع لمطبخ أحد المنازل في تايلاند بحثًا عن الطعام.
وأظهرت اللقطات قيام الفيل باختراق جدار المطبخ، وتناول الطعام، ثم مغادرته دون إلحاق الضرر بأحد.