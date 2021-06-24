 بالفيديو.. فيل جائع يقتحم مطبخ أحد المنازل في تايلاند بحثا عن الطعام - بوابة الشروق
الخميس 24 يونيو 2021 11:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. فيل جائع يقتحم مطبخ أحد المنازل في تايلاند بحثا عن الطعام

نور رشوان
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 11:20 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 11:20 ص

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد اقتحام فيل جائع لمطبخ أحد المنازل في تايلاند بحثًا عن الطعام.

وأظهرت اللقطات قيام الفيل باختراق جدار المطبخ، وتناول الطعام، ثم مغادرته دون إلحاق الضرر بأحد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك