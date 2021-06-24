هندوراس تفتتح سفارة لها في القدس

أصبحت هندوراس، اليوم الخميس، رابع دولة تفتتح سفارة لها في القدس، وذلك في حفل حضره رئيس الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى خوان أورلاندو هيرنانديز.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لدى استقباله: "نعتبركم صديقا حقيقيا لإسرائيل.. سيتم تسجيلكم في صفحات التاريخ كرجل قام بعمل شجاع وصحيح من أجل دولة إسرائيل"، وأضاف: "أهلا بكم في عاصمتنا الأبدية، القدس".

وكانت هندوراس أعلنت العام الماضي أنها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعدما فتح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الباب أمام مثل هذا النقل عندما نقل سفارة بلاده إلى القدس في عام 2018. وتبعته جواتيمالا وكوسوفو في هذا الإجراء.

وكان ترامب اعترف بصورة منفردة في ديسمبر من عام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة إليها، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين وغيرهم.

ووقعت إسرائيل وهندوراس اليوم على اتفاقات في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والصحة والتعليم ومشاركة العلم في مجال تطوير الابتكار.