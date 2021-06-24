 فيزا توافق على شراء تينك للخدمات المصرفية المفتوحة بنحو ملياري دولار - بوابة الشروق
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فيزا توافق على شراء تينك للخدمات المصرفية المفتوحة بنحو ملياري دولار

مليارات الدولارات
مليارات الدولارات
لندن - د ب أ
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 8:40 م | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 8:40 م
وافقت شركة "فيزا" العالمية لأنظمة الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات الائتمان على شراء منصة الخدمات المصرفية المفتوحة السويدية "تينك إيه.بي"، حيث تتطلع فيزا للتوسع خارج شبكة البطاقات الخاصة بها.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن شركة فيزا، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، أعلنت في بيان اليوم الخميس أنها سوف تدفع إجمالي 1.8 مليار يورو (2.15 مليار دولار) -بما في ذلك حوافز نقدية والسماح بالاحتفاظ بالعاملين- للاستحواذ على شركة التكنولوجيا المالية.

وتستخدم البنوك والشركات الناشئة تينك للوصول إلى البيانات المالية للمستهلكين. وتأسست الشركة الناشئة في ستوكهولم في عام 2012 ولديها نحو 400 موظف، مع تكنولوجيا الربط بأكثر من 3400 بنك تصل إلى أكثر من 250 مليون عميل مصرفي في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت شارلوت هوج، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا أوروبا، في البيان: "هذا الاستحواذ هو علامة على التزامنا تجاه أوروبا.. لقد وجدنا في تينك شريكا قويا يمكننا معه تسريع الابتكار في الخدمات المصرفية المفتوحة".

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