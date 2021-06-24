أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم حتى الآن إعطاء 6.73 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في سويسرا.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 702 ألف و278 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و876 حالة.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و17 أسبوعا.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.