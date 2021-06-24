ميركل: الاتحاد الأوروبي يجب أن يصدر ردا مناسبا على الأنشطة الروسية

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي، اتباع نهج مشترك تجاه روسيا، وذلك قبل القمة الأوروبية القادمة في بروكسل.

وأوضحت ميركل، اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، السبب وراء هذه الدعوة بقولها: "لأن أحداث الأشهر الماضية -ليس فقط في ألمانيا- أظهرت بوضوح أنه ليس كافيا أن نقوم برد فعل غير منسق على تعدد الاستفزازات الروسية".

وتابعت المستشارة الألمانية: "بدلا من ذلك يتعين علينا توفير آليات، كي يمكننا الرد على أي استفزازات سويا وبشكل موحد"، وأضافت أنه فقط بهذه الطريقة سوف يتعلم المرء "مواجهة الهجمات المتنوعة من روسيا".

وقالت ميركل إن الاتحاد الأوروبي مُطالب "بإصدار رد مناسب على الأنشطة الروسية" بسبب قربه المكاني منها ومسؤوليته تجاه "الدول في الشراكة الشرقية"، وذكرت في هذا السياق كلا من أوكرانيا وبيلاروس ودول غرب البلقان.

ولأجل تحقيق ذلك، أكدت المستشارة الألمانية ضرورة أن يسعى الاتحاد الأوروبي للتواصل المباشر مع روسيا والرئيس الروسي.