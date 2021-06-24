نائب وزير الصحة السعودي: نعتمد 4 لقاحات لدخول المملكة وندرس اعتماد سينوفارم وسينوفاك

قال الدكتور هاني جخدار نائب وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، إنه تم اشتراط بعض الاشتراطات الأساسية للحجاج وهي أن يكون من المقيمين في السعودية، ويكون فوق 18 عاما، ومن غير ذوي الأمراض المزمنة، واستبعاد السيدات الحوامل، وهناك اشتراطات صحية مثل غسل الأيدي وتعقيمها وهناك مراقبة على هذه الاشتراطات من القائد الصحي الذي يرافق كل مجموعة من الحجيج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن الوضع الوبائي في إقليم شرق المتوسط، والاستعداد لموسم الحج في ظل الوباء.

وأضاف أن اعتماد اللقاحات من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية هم فايزر واسترازنيكا، أما اللقاحات المعتمدة للدخول للمملكة فهي 4 لقاحات فايزر ومودرنا واسترازنيكا وجونسون آند جونسون، وتدرس هيئة الغذاء والدواء السعودية إمكانية اعتماد لقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك"، وسيتم البت في أمرهما خلال شهر أو شهرين.