توفي مبرمج أول مضاد للفيروسات الإلكترونية، جون مكافي، اليوم الخميس، منتحرا عن عمر يناهز الـ75 عاما بعد حياة حافلة بالكثير من النجاحات وابتكار البرامج التي كان رائدا فيها وأيضا حياة مليئة بالإثارة والجريمة بشتى أنواعها من المخدرات وحتى الهوس بالمراهقات وجرائم تهريب السلاح والقتل.

وتستعرض "الشروق" أبرز محطات حياة جون مكافي، وأبرز ما أثير عنه طوال حياته وبعض النصائح التي قالها المبرمج الشهير عن حماية الخصوصية.

وبحسب قناة بي بي سي البريطانية، ولد جون بإنجلترا منتصف الأربعينيات لأم بريطانية وأب يعمل جنديا للجيش الأمريكي بإحدى القواعد في بريطانيا قبل أن تنتقل الأسرة للعيش في أمريكا.

وبحسب ما نقلته الجارديان، عن ستيف مورجان صديق جون، فإن والد الأخير كان مدمن خمور وعنيف يواظب على ضرب جون باستمرار حتى انتحر الوالد حين لم يتخط جون 16 من عمره.

نجح جون رغم الصعوبات التي واجهها بالتخرج عام 1966 من جامعة رينوك الأمريكية بالبكلوريوس في الرياضيات، واستمر بالدراسات العليا حتى فضيحته بممارسة الجنس مع إحدى الطالبات تحت إشرافه؛ ما تسبب بحرمانه من نيل الدكتوراة ليتزوج جون لاحقا من تلك الفتاة.

عمل جون بعد عام من تخرجه كمبرمج لدى وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء وشركات شهيرة كيونيفاك وزيروكس وجينيرال إلكتريك.

وفي نهاية السبعينيات التحق جون بشركة لوكهيد كمبرمج لبرنامج تعرف على الأصوات وخلال عمله على برامج الشركة، اكتشف فيروس باكستاني يدعى برين، وكان الدافع له وراء عمل الكود لأول برنامج مكافحة فيروسات باسم مكافي.

وقرر جون عام 1988 تأسيس شركة مكافي أسوشييتس، من منزله ليتفرغ لها بعد عام تاركا العمل في لوكهيد ومحققا خلال عمله بالشركة ملايين الدولارات قبل أن يستقيل ويبيع حقه بالشركة بعد 7 أعوام من التأسيس.

ولم يتوقف عمل جون البرمجي علي مكافحة الفيروسات الذي كان أول من يدخله بل أراد أن يصبح رائدا في مجال برمجة غيره لينشئ أول برنامج محادثة فوريا عبر الإنترنت.

وتعرض جون لخسارة كبيرة عقب سنوات من تأسيسه موقع المحادثة الفورية لتنخفض ثروته خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 من 100 مليون دولار لـ4 ملايين دولار بحسب صحيفة نيو يورك تايمز.

آثر جون عقب الصفعة التي تلقاها تغيير المجال ليسافر لدولة بليز "الواقعة في شمال أمريكا الوسطى" وينفذ بحث بي بي سي على مضاد حيوى طبيعى يستهدف تعطيل التواصل بين البكتيريا.

وأثير الكثير من الجدل حول تصرفات جون خلال إقامته ببليز والذي سلط فيلم وثائقي الحياة الخطرة لجون مكافي، الضوء عليها إذ أقر مكافي خلال الوثائقي بحبه ممارسة الجنس مع الفتيات المراهقات اللاتي أقام الكثير من العلاقات معهن في بليز.

وثارت الكثير من الشبهات حول اتخاذ جون الأدوية التي يصنعها ستارا لتجارة المخدرات ما أدى لملاحقة الشرطية البليزية له كثيرا.

ومن جانبه اتهم جون الشرطة بالتربص به وتدبير عمليتي اغتيال له بالقنص والعبوات الناسفة، كما واتهم الشرطة البليزية باقتحام منزله وقتل كلابه.

وفي عام 2012 اتهمت الشرطة البليزية جون بقتل جاره رجل الأعمال جريجوري فول، الذي كان يشتكي من كلاب جون، بينما ادعى الأخير أن مسلحين أرادو اغتياله هم من قتلوا فول بالخطأ.

وعاد جون للولايات المتحدة ليدخل المجال السياسي عبر الحزب الليبرتاري الأمريكي، ولكنه فشل تماما للفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد محاولتين عام 2016 و2020.

وتم احتجاز مكافي في دولة الدومينيكان لفترة قصيرة عام 2019 للاشتباه بتهريبه للأسلحة.

واعتقلت السلطات الإسبانية مكافي أكتوبر الماضي بتهمة استخدام العملات المشفرة والتهرب الضريبي قبل أن توافق على ترحيله للمحاكمة في الولايات المتحدة أمس الأربعاء، وهو ما يحتمل أن يكون الدافع وراء انتحاره.