أوكرانيا تفرض عقوبات على رجل أعمال لتعاونه مع الجيش الروسي

فرضت الحكومة الأوكرانية قيودًا على تحكم رجل الأعمال ديمتري فيرتاش في أصول يملكها، وفرضت حظرًا على عمليات سحب رأسمالية خارج البلاد لمدة 3 سنوات، وفقًا لمرسوم منشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة.



ووفقا للمنشور، لا يسمح لفيرتاش بالمشاركة في عمليات خصخصة شركات حكومية، وإبطال أو تعليق تراخيصه لاستغلال التربة التحتية.



وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، فإنه تم فرض عقوبات مماثلة على رجل الأعمال بافال فوكس.



ومددت أوكرانيا عقوبات على شركات وبنوك روسية، بما فيها عقوبات سارية من سنوات على أيروفلوت للطيران و"في تي بي بنك".



وتأتي العقوبات على فيرتاش على خلفية قيامه بتوريدات للجيش الروسي.