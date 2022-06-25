إيطاليا: اعتقال شخصين بتهمة التطرف والتدريب على تنفيذ هجمات إرهابية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال شخصين (رجل وامرأة) وبدء التحقيق معهما بتهمة التطرف والتدريب على تنفيذ هجمات إرهابية بالبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أكي، أن "وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)، نفذت بدعم من قيادة القوات في مقاطعة ترينتو (شمال)، وفرقة التدخل الخاصة (GIS) ومجموعة التحقيقات العلمية، في الـ15 من الشهر الجاري، أمر اعتقال صدر عن مكتب المدعي العام في المقاطعة، ضد رجل وامرأة، لا يزلان قيد التحقيق بتهمة الارتباط بفلك الإرهاب، وممارسة أنشطة تهدف إلى تقويض النظام الديمقراطي، وكذلك تجنيد وتدريب الأشخاص على أعمال إرهابية، بما فيها تلك الدولية النطاق".

وقالت مصادر قضائية إيطالية إن "قاضي تحقيق محكمة روفيريتو (ترينتو)، أمر في 18 يونيو بتدبير حبس احتياطي، وفرض الإقامة الجبرية والالتزام بارتداء سوار إلكتروني، ضد الرجل فقط".

وأضافت: "هذا التدبير يرتبط بالحاجة إلى ضمان مسار لإبعاد المشتبه به عن التطرف، حيث يكون لعائلته المندمجة تمامًا في النسيج الاجتماعي الإيطالي، دورًا أساسيًا".

وأظهرت نتائج التحقيق أن "الشابين، المولودان في إيطاليا ينحدران من عائلات ذات أصول كوسوفية، تم إدراجهما في السياق الاجتماعي والعمل والدراسي، قد سلكا منذ فترة طويلة مسار تطرف أصبح ممكنًا وفعالًا من خلال الدعاية الجهادية على شبكة الإنترنت. وتبين من التحقيقات أن المشتبه بهما كانا قد تدربا على تنفيذ أعمال عنف وكانا يخططان لتنفيذ هجوم بعبوات ناسفة في إيطاليا باسم تنظيم الدولة الإرهابي".

وخلصت المصادر الأمنية إلى أنه "وفقا المخططات الإجرامية، بعد ارتكاب الهجوم، كان من المفترض أن يتوجه الاثنان إلى إفريقيا للانضمام إلى نفس المنظمة الإرهابية".