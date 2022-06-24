جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الجمعة، دعوتها للمستهلكين لتوفير الطاقة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأوروبيون لتناقص إمدادت الغاز بسبب الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا .



وقالت فون دير لاين إنه إذا خفض المستهلكون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي درجات حرارة التدفئة بمقدار درجتين مئويتين فقط ، ورفعوا درجة حرارة تكييف الهواء بمقدار درجتين مئويتين ، فإن هذا سيوفر طاقة مساوية لجميع الغاز الذي يوفره خط أنابيب "نورد ستريم 1" عبر بحر البلطيق من روسيا.



وأضافت فون دير لاين في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ولهذا هناك الكثير من الإمكانات في ذلك الإجراء".



وقالت إنه يجب تنويع مصادر الطاقة وإن هناك حاجة إلى استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.



يشار إلى أن إمدادات الطاقة في أوروبا تتعرض لخطر أكبر من أي وقت مضى مع قيام موسكو بخنق إمدادات الغاز انتقاما من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها ضد جارتها أوكرانيا.



وأشارت فون دير لاين إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية وإن روسيا أوقفت بالفعل تسليم الشحنات بالكامل إلى 12 دولة من دول التكتل.



وقالت فون دير لاين إن المفوضية راجعت كل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استعداد الجميع لفرض المزيد من القيود على الإمدادات، إنها تعمل مع المسؤولين عن تلك الصناعة ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 على خطة لتقليص الطلب في حالة الطوارئ على مستوى أوروبا.