إيطاليا تعرب عن ثقتها في تجاوز أزمة طاقة الشتاء المقبل

عبرت إيطاليا عن قناعتها بأنها تستطيع تفادي أزمة طاقة الشتاء المقبل بفضل إجراءات اتخذتها مؤخرا تهدف إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي.

وقال وزير التحول البيئي روبرتو سينجولاني لصحيفة لا ستامبا الإيطالية اليوم الجمعة إن "الخطر قد ولى تقريبا".

وأشار، وفقا لحساباته وتقديراته ، إلى أن منشآت تخزين الغاز بالبلاد مكتملة بنسبة 55% وتوقع أن ترتفع النسبة إلى 90% بحلول نهاية العام، وأن ترتيبات توصيل الغاز مع موردين جدد مثل قطر، ستساعد إيطاليا على تجاوز فصل الشتاء بأمان.

وأضاف سينجولاني: "اعتبارا من العام المقبل، يمكن أن نأخذ نفسا عميقا، لأننا سنحصل حينئذ على 18 مليار متر مكعب من الغاز من موردين جدد، هذا العام سنصل بالفعل إلى خمسة إلى ستة (مليارات متر مكعب)".

وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، حصلت إيطاليا على 38% من غازها وهي نسبة جيدة، أو حوالي 29 مليار متر مكعب من روسيا كل عام.

وتوصلت روما مؤخرا لاتفاقيات جديدة مع منتجين للغاز من دول مثل الجزائر وقطر وأذربيجان.

واعترف الوزير بأن روسيا "لا يزال بإمكانها الإضرار بنا إذا ما توقف ضخ الغاز فورا". غير أنه يرى أن إيطاليا في وضع أفضل كثيرا لمثل هذا الاحتمال عن دول أوروبية أخرى.