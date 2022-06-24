مئات المهاجرين يقتحمون سياجا حدوديا إسبانيا في المغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير إعلامية أن مئات المهاجرين اقتحموا، اليوم الجمعة، السياج الحدودي بين المغرب وجيب مليلة الذي تحتله إسبانيا على سواحل شمال أفريقيا.

وفتح المهاجرون إحدى البوابات الحدودية عنوة، حسبما أفادت وكالة "يوروبا برس" للأنباء، نقلا عن الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها عبر الإنترنت مجموعة، أغلبها من الشباب، ينتشر أفرادها في الشوارع ويغنون ويرقصون. وأصيب بعضهم عندما اجتاحوا الحدود المؤلفة من سياجين متوازيين من السلوك الشائكة بارتفاع ستة أمتار.

وأصيب 116 من الشرطة المغربية أثناء محاولة إبعاد حوالي 500 مهاجر عن المنشأة الحدودية، وفقا لتقارير إعلامية إسبانية. وتم نقل ضابط إلى وحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وتسيطر إسبانيا على بلدتين تتمتعان بالحكم الذاتي في شمال أفريقيا، ويطالب المغرب بهما وهما سبتة، على مضيق جبل طارق، ومليلة، على مسافة 250 كيلومترا إلى الشرق.

ويترقب عشرات الآلاف من الأفارقة بالقرب من سبتة ومليلة فرصة لدخول أراضي الاتحاد الأوروبي.