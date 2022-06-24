وزيرة الأسرة الألمانية تبدي ذهولها لقرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الإجهاض

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أعربت وزيرة الأسرة الاتحادية ليزا باوس عن "ذهولها" من قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق في الإجهاض الذي أقره الليبراليون منذ عدة عقود.

وقالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر على حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة إنه خبر صادم.

وأضافت قائلة: "ثبت أن حظر الإجهاض لا يؤدي إلى عمليات إجهاض أقل، ويعرض النساء الحوامل للخطر لأنهن يحرمن من الإجهاض الآمن تحت الإشراف الطبي".

ومن وجهة نظر وزيرة الأسرة، ليزا باوس، فإن الحكم الصادر اليوم عن الإجهاض يمثل نكسة كبيرة لحقوق المرأة ونكسة للحق في تقرير المصير.

وقالت زعيمة حزب الخضر، ريكاردا لانج في برلين: "هذا يعني أن حق تقرير المصير للمرأة في جسدها يصبح بيدقا أيديولوجيا في الولايات المتحدة."

كانت المحكمة العليا الأمريكية التي يغلب عليها الطابع المحافظ ألغت اليوم قانون الإجهاض الليبرالي السابق في البلاد.

وهكذا مهدت المحكمة الطريق لقوانين إجهاض أكثر صرامة – بما في ذلك الحظر الكامل للإجهاض في بعض الولايات الأمريكية.

في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مالت المحكمة العليا نحو اليمين.

من ناحية أخرى، أبدت لانج ارتياحها الشديد لإلغاء الفقرة 219 أ من القانون الألماني، التي كانت تحظر في السابق "الإعلان" عن عمليات الإجهاض، كما قرر البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الجمعة.

وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر إن النساء الحوامل عن غير قصد في ألمانيا يمكنهن أن يحصلن في نهاية المطاف على معلومات شاملة حول عمليات الإجهاض.

ويمكن للأطباء الآن تقديم معلومات آمنة قانونا عن عمليات الإجهاض.

وقالت لانج: "اليوم يتضح الأمر مرة أخرى في السراء والضراء: فيجب أن تكون حقوق المرأة كحريات عالمية مسألة تخص كل مواطن".

وأضافت أنه حتى الإنجازات التي كان يعتقد أنها مؤكدة يجب الدفاع عنها مرارا وتكرارا.