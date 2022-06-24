جوتيريس: لا ينبغي استبعاد روسيا من مؤتمر المحيطات

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الجمعة، بأنه لا ينبغي استبعاد روسيا من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.

وأوضح الأمين العام -في مقابلة مع وكالة الأنباء البرتغالية- أنه لا ينبغي استبعاد روسيا من المؤتمر لأنه يتعين على الدول التي "تساهم في المشاكل" المساهمة في إيجاد حلول.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم يهدف إلى تغيير السياسة المناخية لجميع الدول على الإطلاق، مضيفا أن روسيا "تساهم في تلوث المحيطات والتأثير على تغير المناخ. وأعتقد أن الدول التي تساهم في المشاكل يجب أن تشارك أيضًا في حلها".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية البرتغالي جواو جوميز كرافينيو مشاركة روسيا في المؤتمر القادم معلنا أن "روسيا عضو في الأمم المتحدة وستشارك في المؤتمر".

وينطلق مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط في لشبونة في الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو وسيرأس الوفد الروسي في البرتغال المبعوث الرئاسي لتغير المناخ رسلان إديليجريف.