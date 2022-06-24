موسكو: انضمام اوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يتعين ألا يضر بروسيا

تصر موسكو على عدم تدهور علاقاتها بأوكرانيا ومولدوفا إذا أصبحت الدولتان عضوتين في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الروسية ديميتري بيسكوف إن منح دولتي الاتحاد السوفييتي السابقتين صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في البداية "شأن أوروبي داخلي" وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس.

وأضاف: "من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا تشكل هذه العمليات المزيد من المشكلات لنا أو فيما يتعلق بالعلاقات مع الدولتين المذكورتين".

وأوضح أنه من المهم أيضا ألا تتدهور العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي فيما تقترب أوكرانيا ومولدوفا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى "أنها مدمرة بالفعل إلى حد كبير في وضعها الحالي".

وانتقد بيسكوف قيادة مولودوفا أيضا، مشيرا إلى أنها كانت تسعى إلى تحدي موسكو كي تبرر حصولها على صفة مرشح. وقال إنهم يعتقدون أنه كلما كانوا مناهضين لروسيا بصورة أكبر "زاد ذلك سرور الأوروبيين بهم".