وزارة الداخلية التونسية تكشف عن مخطط لاستهداف الرئيس قيس سعيد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة عن وجود مخطط لاستهداف الرئيس قيس سعيد من قبل اطراف في الداخل والخارج بجانب عملية ارهابية استهدفت أمنيين وتسببت في جرح اثنين.

وقال متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي "توفرت لنا معلومات متقاطعة من هياكلنا الأمنية بوجود مخطط لاستهداف رئيس الجمهورية في شخصه أو في مؤسسة الرئاسة ومحيطه".

ولم تكشف الوزارة عن المزيد من التفاصيل التي وصفتها بالسرية، مشيرة الى استمرار البحث فيها.

وقال المتحدث "في هذه المرحلة هناك محاولات لإحداث البلبلة باستهداف رأس السلطة. لكن نحن لهم بالمرصاد وعلى علم بما يخططون".

كما كشفت الوزارة عن عملية إرهابية حدثت مساء أمس من قبل متطرف وسجين سابق، تسببت في جرح عنصرين من الأمن أمام مؤسسة حساسة وسط العاصمة قبل أن ينجح باقي الأمنيين في المنطقة من السيطرة عليه.

كانت مصادر أمنية أعلنت في وقت سابق عن استخدام العنصر المتطرف لسكين في هجومه على عناصر أمنية وإصابته لإثنين أمام إحدى الكنائس.