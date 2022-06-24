ملك الأردن: ندعم تشكيل ناتو خاص بالشرق الأوسط

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الجمعة، إنه سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن "يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير".



وأضاف الملك عبدالله في مقابلة مع قناة "سي. إن.بي.سي" الأمريكية أن "الأردن يعمل بنشاط مع حلف شمال الأطلسي ويعتبر نفسه شريكاً في الحلف، بعد أن قاتل كتفاً إلى كتف مع قوات الناتو لعقود".



وتابع: "أود أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تنخرط في هذا المزيج، سأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء ناتو في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "رؤية مثل هذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جداً، ودوره يجب أن يكون محدداً بشكل جيد، ويجب أن يكون بيان المهمة واضحاً جداً جداً، وإلا فإنّه يربك الجميع".



ومضى قائلا: "إلى جانب التعاون الأمني ​​والعسكري المحتمل، بدأت دول الشرق الأوسط العمل معاً لمواجهة التحديات التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا".



وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال إن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لديه القدرة على عرقلة الخطط والتعاون في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن عدم تحدث الطرفين "يخلق حالة من عدم الأمان وعدم الاستقرار في المنطقة، ما سيؤثر في المشاريع الإقليمية".