الكتلة الصدرية تؤكد أنها غير معنية بحوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعلن التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة، أنه غير معني بالحوارات والمفاوضات التي تجري حاليا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال محمد صالح العراقي المقرب من الصدر في بيان صحفي وزع اليوم "هناك فكرة خبيثة قد تطبقها بعض الكتل السياسية وهي زج وزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يريدون تشكيلها لإسكات الشارع الصدري من جهة وإتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى".

وأضاف"إننا نُحذّر من عواقب هذا الفعل الوقح ونطلب من الشعب عدم مُسايرتهم بذلك، فنحن لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مُطلَقَاً فنحن أهل إصلاح لا شِقاق ونفاق".

وحذر من أن" ردّنا سيكون غير متوقَّع إذا ما حاولتم تشويه سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم أو لا نعلم أو إيهام الناس بذلك".

وقال" ليس من أحد يُمثّلنا في مفاوضات أو حوارات أو أيّ شيء من هذا القبيل، فلقد ملأتم قلوبنا قيحاً، وقد فاحت رائحة الفساد فأزكمت أنوفنا".

كان البرلمان العراقي قد عقد أمس الخميس جلسة أستثنائية لأداء اليمين القانونية للنواب الجدد الذين حلوا محل نواب الكتلة الصدرية الذين إنسحبوا من البرلمان بشكل جماعي.

وهيمنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي خسرت نتائج الإنتخابات البرلمانية في تشرين الأول /أكتوبر 2021 إضافة إلى المستقلين على أصوات الكتلة الصدرية ،وأصبحت الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي بعد أن وصل عدد نوابها إلى نحو 130نائبا.