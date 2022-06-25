 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من رام الله وإصابات خلال مواجهات في قلقيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من رام الله وإصابات خلال مواجهات في قلقيلية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يونيو 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يونيو 2022 - 11:43 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا فلسطينيا من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، بعد إصابته بالرصاص الحي.

وفي سياق متصل، أصيب تسعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق بينهم مراسل تلفزيون فلسطين خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة تسعة منهم، والعشرات بالاختناق بينهم الصحفي أنال الجدع.

واندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين الذين تصدوا لهم بالحجارة وحالوا دون اقتحامهم للبلدة رغم محاولاتهم المتكررة.


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