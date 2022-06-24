محكمة: إيداع نرويجي مصحة نفسية لارتكاب هجوم بقوس وسهم عام 2021

أصدرت محكمة إقليمية نرويجية حكما اليوم الجمعة، بإيداع الرجل الذي قتل خمسة أشخاص في بلدة كونجسبرج النرويجية العام الماضي باستخدام قوس وسهم بين أسلحة أخرى، مصحة نفسية.

وقرر القضاة أنه لا يمكن تحميل الرجل مسؤولية جنائية عن الهجوم بسبب إصابته بانفصام في الشخصية.

وكان المهاجم /38 عاما/ قد اعترف بجريمته ودعا الادعاء والدفاع إلى ايداعه مصحة نفسية.

ويعاني الرجل من انفصام الشخصية منذ 2007 ،وقال للمحكمة إنه نفذ الهجوم ليعاد تجسيده في هيئة جديدة في مكان أفضل.

وكان الهجوم أحد أكثر الهجمات عنفا في النرويج في السنوات الأخيرة.

في 22 تموز/ يوليو 2011، فجر أندرس بيرنج بريفيك سيارة مفخخة في أوسلو، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، قبل أن يقود سيارته إلى جزيرة أوتويا، حيث فتح النار على المشاركين في المخيم الصيفي السنوي الذي أقامته منظمة الشباب التابعة لحزب العمل، مما أسفر عن مقتل 69 شخصا، معظمهم من المراهقين والشباب.