 وزير الصحة الأمريكي: قرار إلغاء قانون الحق في الإجهاض غير معقول - بوابة الشروق
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وزير الصحة الأمريكي: قرار إلغاء قانون الحق في الإجهاض غير معقول

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يونيو 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يونيو 2022 - 10:42 م

وصف وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة كزافييه بيسيرا، قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء قانون الحق في الإجهاض بأنه "غير معقول" على حد تعبيره.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن بيسيرا قوله إن "الإجهاض جزء أصيل من الرعاية الصحية"، مضيفا أنه "يجب أن يكون للمرضى الحق في اتخاذ قرارات بشأن رعايتهم الصحية والاستقلالية في أجسادهم".

وشدد بيسيرا على أنه دعم الحقوق الإنجابية كعضو في الكونجرس وكمدع عام لولاية كاليفورنيا.

يأتي ذلك بعدما أعانت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق إلغاء قانون الحق في الإجهاض.


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