صحة العراقية: ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية بالبلاد إلى 208 حالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات الكلي بالحمى النزفية في البلاد إلى 208 حالات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إنه "تم تسجيل إصابة جديدة في محافظة نينوى ليرتفع العدد الكلي إلى 208 حالات؛ من ضمنها 35 وفاة".

وشدد البدر، على مربي الماشية والجزارين بوجوب أخذ الإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى والانتباه إلى الأعراض التي من بينها ارتفاع درجات الحرارة وآلام في الجسد ومغص معوي، مشيرًا إلى أن اللجوء للمستشفى مع هذه الأعراض من الممكن أن يؤدي للشفاء سريعًا قبل أن يتطور لنزيف وهي المرحلة الأخطر.