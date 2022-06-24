 صحة العراقية: ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية بالبلاد إلى 208 حالات - بوابة الشروق
الجمعة 24 يونيو 2022 7:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

صحة العراقية: ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية بالبلاد إلى 208 حالات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يونيو 2022 - 6:18 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يونيو 2022 - 6:18 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات الكلي بالحمى النزفية في البلاد إلى 208 حالات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إنه "تم تسجيل إصابة جديدة في محافظة نينوى ليرتفع العدد الكلي إلى 208 حالات؛ من ضمنها 35 وفاة".

وشدد البدر، على مربي الماشية والجزارين بوجوب أخذ الإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى والانتباه إلى الأعراض التي من بينها ارتفاع درجات الحرارة وآلام في الجسد ومغص معوي، مشيرًا إلى أن اللجوء للمستشفى مع هذه الأعراض من الممكن أن يؤدي للشفاء سريعًا قبل أن يتطور لنزيف وهي المرحلة الأخطر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك