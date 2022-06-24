 الإمارات ترسل طائرة تحمل 30 طنا من المواد الغذائية لمتضرري الزلزال في أفغانستان - بوابة الشروق
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الإمارات ترسل طائرة تحمل 30 طنا من المواد الغذائية لمتضرري الزلزال في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يونيو 2022 - 10:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يونيو 2022 - 10:36 ص

أرسلت الإمارات اليوم الجمعة طائرة تحمل 30 طنا من المواد الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان الذي وقع على بعد 44 كيلومترا جنوب شرقي مدينة خوست الأفغانية، وذلك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر، وبالتنسيق اللوجستي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الإماراتية تأتي استمرارا لنهج الخير، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخا لقيمة العطاء الذي لا حدود له والتي اتسمت بها الإمارات طيلة الخمسين سنة الماضية.
يشار إلى أن زلزال أفغانستان كان قد تسبب في مقتل 1500 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين وألحق أضرارا بمئات المنازل، وأدى أيضا إلى انزلاقات أرضية.

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