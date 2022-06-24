عودة ظهور إصابات أوميكرون إلى المملكة المتحدة

تشهد حالات العدوى بكوفيد- 19 ارتفاعا مجددا في المملكة المتحدة وفي أنحاء عديدة من أوروبا، مدفوعة بسلالات فرعية أحدث من سلالة أوميكرون، وسط مخاوف من أن تودى موجة جديدة من العدوى إلى عرقلة الأنشطة والأعمال التجارية وزيادة الضغوط على الأنظمة الصحية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وارتفع في انجلترا العدد التقديري للأشخاص الذين ظهرت نتيجة إيجابية لفحصهم إلى 4ر1 مليون، أي نحو 1 من كل 40 شخصا في الأسبوع الذي انتهى في 18 يونيو حسبما أفاد تقرير لمكتب الإحصاء الوطني نشر اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الحالات الإيجابية كانت لـ 1 من كل 50 شخصا.

وفي إسكتلندا، أشارت التقديرات في الأسبوع الماضي إلى زيادة معدل المصابين ليصل إلى 1 من كل 20 شخصا.