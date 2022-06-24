بولندا تسجل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

سجلت بولندا 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 6 ملايين و12 ألفا و289، والوفيات إلى 116 ألفا و405.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 54 مليونا و568 ألفا و233 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.