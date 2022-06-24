أيرلندا: المتغيرات الفرعية الجديدة من أوميكرون تؤدي إلى زيادة الإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا، اليوم الجمعة، أن زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا ترجع إلى انتشار المتغيرات الفرعية الجديدة لأوميكرون في جميع أنحاء البلاد.



ونقلت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عما ورد في أحدث تقرير لمركز مراقبة حماية الصحة (HSPC)، أن المتغيرات الفرعية Omicron BA.4 وBA.5 حلت محل المتغير BA.2 السائد سابقًا، والذي انتشر في جميع أنحاء أيرلندا في أواخر عام 2021.



وتابع التقرير أن هذه المتغيرات يتم رؤيتها في جميع أنحاء أوروبا ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب قدرتها على التهرب من المناعة السابقة الممنوحة من قبل كل من التطعيم والعدوى السابقة.



وأضاف أيضًا أنه "لا يوجد حاليًا أي مؤشر" على حدوث تغيير في شدة الفيروس مقارنة بالمتغيرات الفرعية السابقة من أوميكرون.



يذكر التقرير أيضًا أن لقاحات كورونا الحالية ستظل فعالة ضد المتغيرات الفرعية الجديدة.



وذكرت الصحيفة أنه في الفترة من 12 و 18 يونيو الجاري، تم الإبلاغ عن 10435 حالة جديدة من فيروس كورونا، وهذه زيادة بنسبة 52.6% مقارنة بالأسبوع السابق بينما لا يوجد أيضًا مؤشر على زيادة معدل الوفيات.