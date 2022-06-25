وزير الخارجية الأمريكي: مطلب روسيا بتفتيش كل سفينة أوكرانية أمر غير منطقي

عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رفضه مطلب روسيا بأن تقوم بتفتيش كل سفينة أوكرانية تغادر الموانئ الأوكرانية قائلاً إن ذلك "غير منطقي".

وقال بلينكن، في تصريحات صحفية من ألمانيا نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، إن أوكرانيا بحاجة إلى تأكيدات بأن موانئها ستكون "في مأمن من السفن الروسية المحتملة".

وأضاف الوزير الأمريكي: "بأي حق أو بأي منطقٍ تُصِرُّ روسيا على تفتيش السفن ذات السيادة الأوكرانية التي تغادر الموانئ الأوكرانية متجهة إلى بلدان أخرى؟".

وشدد على أن الأوكرانيين "يجب أن يثقوا في أن القيام بأي شيء من شأنه أن يسمح لسفنهم بالخروج من الميناء لن يستغل من جانب الروس".