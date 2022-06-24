الفوج الأول من حجاج موريتانيا يتوجه إلى المدينة المنورة

غادر الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين نواكشوط مساء اليوم /الخميس/ متوجها إلى الديار المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام الهجري 1443، عبر رحلة مباشرة من نواكشوط إلى المدينة المنورة.

وذكرت وزارة الشؤون الاسلامية - في بيان اليوم - أن الفوج يتكون من 420 حاجا.

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذت من أجل تأدية الحجاج الميامين لأداء فريضة الحج هذا العام تمت في ظروف جيدة، "رغم ضيق الوقت"، حيث عمل القطاع ككل على مدار الساعة، وتمكن من تنظيم الحج هذا العام في غضون أسبوع أوعشرة أيام خلافا للسنوات الماضية قبل كوفيد 19؛ حيث كان تنظيم عملية الحج تستغرق ثلاثة أشهر او أربعة.



