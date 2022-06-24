الأمم المتحدة: لدينا أدلة على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد جندي إسرائيلي

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن لديها أدلة قوية على أن الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في الضفة الغربية في مايو الماضي، أصابتها رصاصة من جندي إسرائيلي.



وقالت متحدثة باسم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن ذلك جاء نتيجة لتحليل لقطات الفيديو المصورة واستجواب الشهود والخبراء.



وأضافت المتحدثة بعد التحليل والاستجواب :"لم نعثر على أي معلومات تشير إلى وجود نشاط لمسلحين فلسطينيين في المنطقة المجاورة بشكل مباشر للصحفيين".



وكانت الصحفية التي تعمل بقناة الجزيرة، قد لقيت حتفها خلال عملية عسكرية إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية.



وتسببت وفاتها وأعمال العنف التي انتهجتها الشرطة في جنازتها في القدس في إثارة غضب دولي.



وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ليس من الواضح من أين جاءت الرصاصة القاتلة.



وقالت المتحدثة إن ميشيل باشليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق كامل وشامل في الحادث.



وأضافت أن هذا ينطبق أيضا على ما إجماليه 58 فلسطينيا لقوا حتفهم على أيدي الجنود الإسرائيليين منذ مطلع العام، وفقا لإحصاء الأمم المتحدة.



وقالت: "يتعين محاسبة الجناة المسؤولين عن ذلك".