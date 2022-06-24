محكمة تركية تسقط قضية خاشقجي بعد نقلها إلى القضاء السعودي

قال محامي خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول في عام 2018 لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إن محكمة في إسطنبول أسقطت القضية.



يشار إلى أن تركيا نقلت محاكمة 26 متهما غيابيا إلى السعودية في أبريل الماضي، الأمر الذي ساعد على ذوبان الجليد في العلاقات بين أنقرة والرياض.



وأفاد جوكمان باشبنار، محامي خديجة جنكيز بأن محكمة اسطنبول اتخذت القرار في 17 يونيو الجاري، لكنها أبلغت المدعين فقط اليوم الجمعة.



وجاء القرار قبل خمسة أيام من زيارة قام بها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إلى العاصمة التركية أنقرة.



وأشار باشبنار عبر الهاتف إلى أن التوقيت كان "له مغزى"، مضيفا أنه يعتزم استئناف ذلك القرار الأسبوع المقبل.



وأوضح باشبنار أن القضية سترفع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا فشلت الطعون أمام المحاكم التركية.