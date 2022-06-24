العفو الدولية تدعو مجموعة السبع لتقديم المزيد من المساعدة لمواجهة تغير المناخ

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دعت منظمة "العفو" الدولية الدول الصناعية الكبرى إلى تقديم المزيد من الدعم للدول الفقيرة، في المعركة ضد تغير المناخ.

جاءت الدعوة في بيان أصدرته المنظمة اليوم الجمعة، قبل وقت قصير من بدء قمة مجموعة السبع في ألمانيا.

وقالت انيلين ميكوس، الخبيرة في أزمة المناخ وحقوق الإنسان في المنظمة في ألمانيا، في بيان "ندعو مجموعة السبع لتحمل المسؤولية واقتران أقوالهم بالأفعال".

وأضافت "يجب أن تكون حماية حقوق الجماعات المهمشة وهؤلاء الأكثر تضررا من أزمة المناخ محور سياسة المناخ العادلة".

وأضافت أن ألمانيا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، لديها فرصة للاضطلاع بدور ريادي في حماية حقوق الإنسان، وأيضا فيما يتعلق بتغير المناخ".