استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الجمعة وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي المملكة المتحدة، سجلت السلطات الصحية 16 ألفًا و 473 إصابة و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات 22 مليونا و592 إصابة و 827 إصابة إلى والوفيات إلى 179 ألفًا و927 وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 587 إصابة جديدة وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و25 ألفا و42 حالة كما سجلت حالتين وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و120 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية في كوبا، 29 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و875 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة في نيبال، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا و 424 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و952 حالة وفاة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 331 ألفا و539 حالة والوفيات إلى 5651 حالة.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 793 ألفا و106 حالات والوفيات إلى 5651 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في اليونان، تسجيل 11 ألفا و 972 إصابة و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و595 ألفا و498 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و154 حالة وفاة.

وفي إسبانيا، سجلت السلطات الصحية 22 ألفًا و 728 حالة إصابة و65 وفاة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 12 مليونا و 681 ألفًا و 820 إصابة الوفيات إلى 107 آلاف و 799 حالة وفاة.

وفي سريلانكا سجلت السلطات الصحية 5 إصابات وحالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 664 ألفًا و52 إصابة والوفيات إلى 16 ألفًا و 521 حالة.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 55 ألفًا و829 إصابة و51 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى والوفيات إلى 18 مليونا و 128 ألفًا و44 إصابة والوفيات إلى 168 ألفًا و18 وفاة.