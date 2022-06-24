وسائل إعلام: انتهاء اجتماع رئيسي للحزب الحاكم في بيونج يانج استمر 3 أيام

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية،أن بيونج يانج أنهت اجتماع حزب رفيع المستوى حول السياسات الدفاعية الرئيسية، بعدما استمر 3 أيام، دون الإشارة مباشرة إلى القضية النووية للبلاد .

وأوضحت الوسائل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم /الجمعة/ - أن الاجتماع الموسع الثالث للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال، اختتم برئاسة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في اليوم السابق، حيث شدد على ضرورة بذل الجيش بأكمله كل ما في وسعه لتنفيذ فكرة بناء الجيش والخطة الاستراتيجية العسكرية للجنة المركزية للحزب، وتوطيد قدرات الدفاع عن النفس بكل الطرق القوية للتغلب على أي قوى معادية.

كما بحث الاجتماع ووافق على قضية مهمة تتعلق بتوفير ضمان عسكري لزيادة تعزيز ردع الحرب في البلاد، بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للجنة المركزية للحزب، وصدق على خطة إعادة تنظيم التشكيلات التنظيمية العسكرية.