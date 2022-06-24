وزارة النقل الروسية ترفض مخاوف منظمة الطيران المدني الدولي بشأن سلامة الرحلات الجوية

أعربت وزارة النقل الروسية اليوم /الجمعة/ عن رفضها لمخاوف منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن سلامة الرحلات الجوية في روسيا.

وقالت الوزارة - في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "إن وزارة النقل الروسية لا تدعم مخاوف منظمة الطيران المدني الدولي بشأن سلامة الرحلات الجوية في روسيا، فيما يتعلق بما يسمى التسجيل المزدوج للطائرات"، مشيرة إلى أن يتم الامتثال لإجراءات سلامة الطيران على مستوى عالٍ.

وذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن منظمة الطيران المدني الدولي، قد أصدرت بيانًا بشأن "مخاوف كبيرة" في مجال سلامة الطيران في روسيا. وأن المشكلة تكمن في أن الطائرات الروسية مسجلة في سجلات الطائرات المدنية في أكثر من دولة وتبرز مشكلة فيما يتعلق بصحة التراخيص لمعداتها اللاسلكية وشهادة صلاحيتها للطيران بشكل عام.