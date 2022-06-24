 نانسي بيلوسي: قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض صفعة على الوجه - بوابة الشروق
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نانسي بيلوسي: قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض صفعة على الوجه

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 يونيو 2022 - 6:01 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يونيو 2022 - 6:01 م
أدانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قرار المحكمة العليا ضد قانون الإجهاض الليبرالي بكلمات حادة.

وقالت الديمقراطية بيلوسي اليوم الجمعة: "إنه صفعة على وجه النساء".

وحذرت من أن تقييد الإجهاض ما هو إلا بداية، مبينة أن "هذا أمر خطير للغاية".

وأشارت بيلوسي إلى انتخابات الكونجرس في نوفمبر المقبل، حيث يتم التصويت على حق المرأة في اتخاذ القرار بشأن جسدها على ورقة الاقتراع.

كانت المحكمة العليا قد ألغت قانون الإجهاض الليبرالي في البلاد في قرار تاريخي.

وهكذا مهدت المحكمة العليا التي يغلب عليها الصوت المحافظ الطريق لقوانين إجهاض أكثر صرامة – يمكن أن تصل حتى إلى الحظر الكامل في بعض الولايات الأمريكية.

في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب – انحازت المحكمة العليا بشكل كبير نحو اليمين.

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