مبعوث صيني يدعو إلى تقديم مزيد من الدعم الدولي لأفغانستان

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم لأفغانستان نظرا لمرورها بمرحلة انتقالية حرجة من الفوضى إلى الحوكمة /على حد تعبيره/.

وقال تشانغ لمجلس الأمن - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الجمعة - "إنه لا يزال أمام أفغانستان طريق طويل لتحقيق السلام والتنمية، وينبغي ألا يترك الشعب الأفغاني للنسيان، ويتعين على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم والمساعدة".

وأوضح المبعوث الصيني، أن الدروس المستفادة من السنوات الـ20 الماضية أثبتت أن التدخلات العسكرية والنماذج الأجنبية لن تنجح في أفغانستان، ويتعين على جميع الأطراف أن تتمسك بمبدأ العملية التي يملكها ويقودها الأفغان، وأن تعزز المشاركة مع الحكومة الأفغانية المؤقتة بطريقة عملية، وأن توجه وتدعم بصبر المصالحة الوطنية والوحدة الداخلية في أفغانستان.

وأشار جيون، إلى أن الوضع الإنساني والاقتصادي في أفغانستان اتخذ منعطفا مفاجئا نحو الأسوأ في أعقاب الانسحاب المتسرع للقوات الأجنبية، موضحا أنه حتى الآن، يتم تمويل 30% من خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لأفغانستان، حيث أدى نقص قدره 3 مليارات دولار أمريكي وتطورات جيوسياسية أخرى إلى تحويل انتباه الدول المانحة الرئيسية من أفغانستان.