أهم النقاط في حكم حظر الإجهاض الصادر من المحكمة العليا الأمريكية

ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق الليبرالي في الإجهاض. وبهذا الحكم الفيدرالي الصادر اليوم الجمعة، تكون المحكمة العليا التي يغلب عليها الاتجاه المحافظ قد مهدت الطريق أمام قوانين إجهاض أكثر صرامة، بما في ذلك الحظر الكامل للإجهاض في بعض الولايات.

عدلت المحكمة عن حكم سابق لها منذ حوالي 50 عاما يسمح بالإجهاض في قضية تاريخية معروفة باسم "رو ضد وايد" واجتمع خمسة قضاة محافظون يمثلون الأغلبية ليكتبوا في الحكم الصادر اليوم: لا حماية دستورية للإجهاض لم يوافق رئيس المحكمة على الحكم، واعترض القضاة الليبراليون الثلاثة الذين يمثلون الأقلية وسيسمح الحكم بصدور قوانين حظر الإجهاض في 26 ولاية على الأقل، وفقا لتوقعات سياسية، وبالنظر لعدد الولايات التي كان بها قوانين لحظر الإجهاض قبل صدور الحكم الفيدرالي بالسماح بالإجهاض عام 1973.

وأكدت الحيثيات التي كتبها القاضي المحافظ صامويل أليتو بالنيابة عن الأغلبية أنه منذ لحظة الإخصاب لا يحق للمرأة الحديث عن حماية حقها في الإجهاض وتسود في الأوساط الإعلامية والسياسية الأمريكية توقعات بآثار عميقة وعاجلة تمس عشرات الملايين من النساء الأمريكيات.